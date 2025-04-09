Тактаров – об идее назвать улицу в честь Овечкина: «C ума сошли? А что моим именем не назвали ничего?»

Пионер смешанных единоборств, первый российский чемпион UFC Олег Тактаров отреагировал на идею назвать улицу в честь российского хоккеиста Александра Овечкина, который недавно установил новый рекорд по количеству голов в регулярных сезонах NHL.
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