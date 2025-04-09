FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 898 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Власть саму проверьте,на вменяемость!У Великобритании ...
  • Ингерман Ланская
    свинца на газетах давнооо уж нет - строкоотливом и набором давно уж никто не балуется (балВШИвики свою "прявду" шлёпа...Бумагу и газеты н...
  • Олег Кургановский
    Свинцом "обогатиться" почва, в типографской краске он присутствует.Бумагу и газеты н...

Тактаров – об идее назвать улицу в честь Овечкина: «C ума сошли? А что моим именем не назвали ничего?»

Тактаров – об идее назвать улицу в честь Овечкина: «C ума сошли? А что моим именем не назвали ничего?»

Пионер смешанных единоборств, первый российский чемпион UFC Олег Тактаров отреагировал на идею назвать улицу в честь российского хоккеиста Александра Овечкина, который недавно установил новый рекорд по количеству голов в регулярных сезонах NHL.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Федор Родников
Олег прав,зае*али эти идолопоклонники готовые кому угодно,даже людям давно не имеющих никакого отношения к России ставить памятники,называть в их честь стадионы и воообще тащить их чуть ли не в президентское кресло.
Ответить
16 час.
наверх