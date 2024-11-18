Шестой школьный день.День здоровья.

Мероприятия, проведенные в шестой школьный день (09.11.2024г.)ГУО ´Брожская средняя школа Бобруйского района´День здоровьяА вам известно, что с помощью прыжков на скакалке вы развиваете ловкость и координацию, улучшаете рельеф мышц, укрепляете дыхательную систему, становитесь гораздо выносливее?Сегодня ребята Брожской средней школы здорово провели .