В Израиль проникли боевики на парапланах

Снова на Святой земле нарастает угроза большой войны. Движение ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, неожиданно начало атаку на Израиль, а палестинские боевики проникли в южную часть еврейского государства.
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