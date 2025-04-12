«СВО завершена, переговоры сорвутся или Третья мировая?»: аналитик раскрыл значение приезда Трампа в РФ на 9 мая

Решение о будущем вооруженного конфликта на Украине будет принято в историческую дату – 9-го мая в Москве, сообщил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире Youtube-канала «Politeka».
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