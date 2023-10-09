Замглавы МИД Галузин: Миротворцы РФ востребованы в Карабахе

Российские миротворцы востребованы в Нагорном Карабахе. Соответствующим образом о роли российского контингента высказался заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) Российской Федерации Михаил Галузин.
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