"Война" в Абхазии за русские миллиарды: Всё изменится 15 февраля. Подлый "удар" Турции по России. Кто принесёт Сухум в "жертву"?

Царьград Фото: Ollyy/shutterstock Всё изменится 15 февраля – на эту дату в Абхазии намечены президентские выборы, однако это станет не очередным проходным мероприятием по переделу власти и бюджетов между кланами, а будет иметь большое влияние, считает политический эксперт Борис Первушин.