Китайские ученые провели исследование, которое указывает на связь между темным шоколадом и снижением риска развития гипертонии

Китайские ученые из больницы университета Шаосин провели исследование, опубликованное в Scientific Reports, которое указывает на связь между регулярным употреблением темного шоколада и снижением риска развития гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний.
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