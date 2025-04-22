Подоляка рассказал об освобождении Горнальского монастыря

Военблогер Юрий Подоляка в разговоре с aif.ru рассказал, как складывается ситуация в районе Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области, об освобождении которого писали СМИ.
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