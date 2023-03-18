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Полицейскими в Красноярском крае выявлены дополнительные эпизоды контрабанды древесины директором предприятия

В январе текущего года следователями МО МВД России «Канский» было возбуждено несколько уголовных дел в отношении директора организации, специализирующейся на торговле древесиной, организовала незаконное перемещение пиломатериалов хвойных пород лиственницы и сосны общим объемом более 2,3 тысячи кубометров.

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