Полицейскими в Красноярском крае выявлены дополнительные эпизоды контрабанды древесины директором предприятия

В январе текущего года следователями МО МВД России «Канский» было возбуждено несколько уголовных дел в отношении директора организации, специализирующейся на торговле древесиной, организовала незаконное перемещение пиломатериалов хвойных пород лиственницы и сосны общим объемом более 2,3 тысячи кубометров.
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