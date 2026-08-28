«Ман Сити» интересен Мак Аллистер из «Ливерпуля». «Горожане» еще не договорились с «Челси» о трансфере Энцо (Джанлука Ди Марцио)

« Манчестер Сити » проявляет интерес к Алексису Мак Аллистеру . «Горожане» рассматривают возможность подписания полузащитника « Ливерпуля », так как еще не достигли договоренности с « Челси » о трансфере Энцо Фернандеса , сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.