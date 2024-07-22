Боец СВО потребовал вернуть ему BMW после снятия судимости

Как сообщает "Коммерсантъ", командир одного из штурмовых отрядов, участвующих в СВО, Батыр Бекмурадов обратился в Генеральную прокуратуру с требованием о возврате ему изъятого имущества и денежных средств после снятия судимости .
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