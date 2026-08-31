КСИР: Иран сохранил 90 процентов арсенала ракет

Ирану удалось сохранить 90 процентов своего ракетного арсенала, который пополняется высокими темпами, сообщил советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Нагди.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Киев в огне после...
- ГБ Власти бегут из К...
- Путин объяснил, п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым