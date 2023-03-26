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Президент Сербии Вучич назвал почти невозможной военную победу Киева в конфликте на Украине

Президент Сербии Вучич назвал почти невозможной военную победу Киева в конфликте на Украине

Сербский президент Александр Вучич назвал почти невозможной военную победу киевской стороны в украинском конфликте.

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