Появились кадры задержания подозреваемого в подготовке теракта в военном госпитале

ФСБ показала видео задержания гражданина России, готовившего теракт в Крыму по заданию Украины.Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России показал видео задержания в Крыму гражданина России, собиравшего по заданию военной разведки Украины данные о дислокации военных объектов и готовившего теракт в одном из медицинских учреждений Минобороны России в Симферополе.
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