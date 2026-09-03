Появились кадры задержания подозреваемого в подготовке теракта в военном госпитале

ФСБ показала видео задержания гражданина России, готовившего теракт в Крыму по заданию Украины.Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России показал видео задержания в Крыму гражданина России, собиравшего по заданию военной разведки Украины данные о дислокации военных объектов и готовившего теракт в одном из медицинских учреждений Минобороны России в Симферополе.