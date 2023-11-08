Россияне моложе 30 лет стали чаще брать автокредиты в 2023 году

Согласно статистике Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе — сентябре 2023 года доля заемщиков по автокредитам в возрасте до 30 лет выросла на 1,5 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 16%.
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