Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

93 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Гулевич
    Вот интересно, Штаты тоже бы выражали озабоченность по факту биолабораторий России в Мексике, Канаде и т.п. Или как?Секретарь Совбеза...
  • Дмитрий Шершов
    когда эти пид  сты были за народВласти выступили ...
  • Александр Свитайло
    Ну прям офигеть, какой прогресс! Сначала ввели ограничения и таможенное оформление, несмотря на то, что наши страны в...Нижняя палата пар...

Россияне моложе 30 лет стали чаще брать автокредиты в 2023 году

Россияне моложе 30 лет стали чаще брать автокредиты в 2023 году

Согласно статистике Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе — сентябре 2023 года доля заемщиков по автокредитам в возрасте до 30 лет выросла на 1,5 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 16%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх