Россияне моложе 30 лет стали чаще брать автокредиты в 2023 году

Согласно статистике Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе — сентябре 2023 года доля заемщиков по автокредитам в возрасте до 30 лет выросла на 1,5 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 16%.