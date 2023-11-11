В ВОЗ сообщили о более 250 нападениях на больницы в секторе Газа

С начала обострения конфликта на Ближнем Востоке произошло более 250 нападений на больницы, медицинские центры и машины скорой помощи в секторе Газа и 25 нападений на медицинские учреждения в Израиле, сообщили в NBC со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.