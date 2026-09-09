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Новости Брянска

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За пьяное ДТП брянец лишился автомобиля и отправился мести улицы

За пьяное ДТП брянец лишился автомобиля и отправился мести улицы

Водитель, устроивший ДТП в нетрезвом виде, уже имел судимость за аналогичное нарушение. За повторное вождение в состоянии опьянения его приговорили к 360 часам обязательных работ, лишению прав на 2,5 года и конфискации автомобиля.

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