Телеведущая Лазарева отказалась признавать вину по делу об оправдании терроризма

Адвокат Соловьев: Лазарева не признает вину по делу об оправдании терроризма Заочно арестованная по делу об оправдании терроризма российская телеведущая Татьяна Лазарева (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отказалась признавать вину.