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Жену Леонида Гозмана заочно арестовали по делу о воспрепятствовании правосудию

Жену Леонида Гозмана заочно арестовали по делу о воспрепятствовании правосудию

Лефортовский райсуд Москвы заочно арестовал супругу общественного деятеля Леонида Гозмана (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга; физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) Марину Егорову.

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