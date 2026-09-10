Жену Леонида Гозмана заочно арестовали по делу о воспрепятствовании правосудию

Лефортовский райсуд Москвы заочно арестовал супругу общественного деятеля Леонида Гозмана (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга; физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) Марину Егорову.
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