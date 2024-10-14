Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

95 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Василенко
    Сплошное ворье.ТАСС: президент Р...
  • Слава Белый
    Идиоты!Банкноту с Хабаро...
  • valerii golovin
    Любители Родины, точнее, "мы не такие" из нашей чрезмерной придуманной властям идеологии, все обосрались при виде чурокВ Новосибирске за...

«От насморка до рака»: кулинар Яков Дель рассказал о пользе калины

«От насморка до рака»: кулинар Яков Дель рассказал о пользе калины

Преподаватель Новосибирского колледжа питания и сервиса Яков Дель подсчитал, что все население земли делится на три части: 90 процентов людей никогда ничего не слышали о калине; восемь процентов знакомы с этим словом – в основном по известной песенке «Калинка-малинка»; и, наконец, два процента пробовали калину.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх