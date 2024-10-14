«От насморка до рака»: кулинар Яков Дель рассказал о пользе калины

Преподаватель Новосибирского колледжа питания и сервиса Яков Дель подсчитал, что все население земли делится на три части: 90 процентов людей никогда ничего не слышали о калине; восемь процентов знакомы с этим словом – в основном по известной песенке «Калинка-малинка»; и, наконец, два процента пробовали калину.