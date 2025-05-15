Украина будет поделена по принципу послевоенной Германии – иноагент Венедиктов

США и НАТО между собой договорились, что Украина будет разделена. Об этом журналисту-иноагенту Алексею Пивоварову в видеблоге «Редакция» заявил такой же журналист-иноагент Алексей Венедиктов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии