Украина будет поделена по принципу послевоенной Германии – иноагент Венедиктов

США и НАТО между собой договорились, что Украина будет разделена. Об этом журналисту-иноагенту Алексею Пивоварову в видеблоге «Редакция» заявил такой же журналист-иноагент Алексей Венедиктов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».