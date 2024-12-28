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«Северные потоки» взорвали русские» – в Германии воскресили Геббельса

«Северные потоки» взорвали русские» – в Германии воскресили Геббельса

Политнавигатор Россия взорвала газопроводы «Северный поток», чтобы подставить Украину. Об этом бывший вице-президент немецкой разведки Арндт Фрейтаг фон Лорингхофен заявил в интервью европейскому русскоязычному телеканалу OstWest, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Eduard
Фашистик,расскажи,что это вы к нашей Украине пристали,тебе лично литий нужен? А фигу с маслом вам в Германии не надо?
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2 час.
Eduard
Да,канешна и Майдан Россия провела,а Путин с зеленкой бегал несогласным лица поливал.В Одессе тоже Путин был?
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2 час.
Eduard
Не стыдно врать взрослому человеку?
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2 час.

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