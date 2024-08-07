Кухарчук близок к переходу из «Пари НН» в «Ротор» на правах аренды

Хавбек «Пари НН» Илья Кухарчук с большой долей вероятности перейдет в «Ротор». 34-летний игрок отправится в аренду в волгоградский клуб до конца сезона, стороны согласовали все условия, сообщает Metaratings.
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