❗️В Евпатории сняли с рейса автомобиль, который привёз людям грязную воду В «Воде Крыма» уже исправили ситуацию с подвозом воды и извинились перед людьми за инцидент.
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❗️В Евпатории сняли с рейса автомобиль, который привёз людям грязную воду В «Воде Крыма» уже исправили ситуацию с подвозом воды и извинились перед людьми за инцидент.