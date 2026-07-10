«Следят через звонки»: НАТО в панике из-за российских хакеров

Спецслужбы стран НАТО бьют тревогу. По их данным, якобы российские хакеры взломали видеокамеры на умных дверных звонках в частных домах вдоль европейских транспортных коридоров и таким образом контролируют маршруты переброски западной военной техники и вооружений на Украину.