«Следят через звонки»: НАТО в панике из-за российских хакеров

Спецслужбы стран НАТО бьют тревогу. По их данным, якобы российские хакеры взломали видеокамеры на умных дверных звонках в частных домах вдоль европейских транспортных коридоров и таким образом контролируют маршруты переброски западной военной техники и вооружений на Украину.
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