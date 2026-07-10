Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Следят через звонки»: НАТО в панике из-за российских хакеров

«Следят через звонки»: НАТО в панике из-за российских хакеров

Спецслужбы стран НАТО бьют тревогу. По их данным, якобы российские хакеры взломали видеокамеры на умных дверных звонках в частных домах вдоль европейских транспортных коридоров и таким образом контролируют маршруты переброски западной военной техники и вооружений на Украину.

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