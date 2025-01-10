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Эндокринолог Овсянников назвал отсутствие энергии хронической усталостью

Новогодние каникулы прошли без должного отдыха, и мы так и не нашли времени на любимые занятия. Заброшенные увлечения, потеря интереса к жизни и постоянная усталость — это признаки хронической усталости, с которой сталкиваются 88% россиян.

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