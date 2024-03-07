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Часом, не фейк ли вброс видео 5 марта с Такером Карлсоном? Если да — зачем?

Часом, не фейк ли вброс видео 5 марта с Такером Карлсоном? Если да — зачем?

5 марта 2024 г. некоторые веб ресурсы распространили видео с якобы предупреждением россиян о планирующихся в отношении России «ужасных провокациях».

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Комментарии
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Галина Чужая
Фейк 100 процентов - Карсону  не свойственны такие выражения.
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3 час.
radiofree RF
Сегодня 7 марта,вроде пока тихо,а там видно будет.😁
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3 час.
ДЗ
Дмитрий Зайцев
И что за ряд ужасных  провокаций честные агенты ЦРУ не удосужились выяснить?  Место, время и способ не раскрыт. Чего ему тогда бояться?
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1 час.

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