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Позитив для оптимистов

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Вести с Украины одна чуднее другой

Вести с Украины одна чуднее другой

ФОТО: LEV RADIN/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS ВАДИМ ЕГОРОВ НОВАЯ ТАКТИКА ВСУ: АРМИЯ МЕРТВЕЦОВ НЕ ДАЁТ РУССКИМ ВЗЯТЬ ОДЕССУ И КИЕВ Вести с Украины одна чуднее другой: то на фронт отправляют человека без ноги, то привозят оттуда грузом-200 семнадцатилетнего сироту.

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