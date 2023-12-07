ФОТО: LEV RADIN/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS ВАДИМ ЕГОРОВ НОВАЯ ТАКТИКА ВСУ: АРМИЯ МЕРТВЕЦОВ НЕ ДАЁТ РУССКИМ ВЗЯТЬ ОДЕССУ И КИЕВ Вести с Украины одна чуднее другой: то на фронт отправляют человека без ноги, то привозят оттуда грузом-200 семнадцатилетнего сироту.
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