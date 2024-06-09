Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Станислав Курганский
    Мигранты (концепт) Нужно перевернуть ситуацию, не правоохранительные органы контролируют, а сами мигранты это должны...Складывается впеч...
  • игорь юрченков
    Пора самим собираться и долбить эту нечистьСкладывается впеч...
  • demyr150648
    Может быть у нас порядок с миграцией, когда полиция в доле. Ну, и кто тогда главный преступник? Абрамович? Или еще не...Складывается впеч...

Херсонское подполье открыло охоту на "могилизаторов"

Херсонское подполье открыло охоту на "могилизаторов"

"Работаем! Контролируем!" Темной ночью людоловы ехали за добычей. Их встретили на дороге. Мы объявляем охоту Уже стало притчей во языцех, как работают "могилизаторы" у соседей.

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Комментарии
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Андрей ПандовРихтер
Пора создавать Главный штаб партизанского движения имени товарища Ворошиловграда:)
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13 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Давно пора было упрозднять этихТЦКашников......А не визжать...когда они тебя хватают...КУЛЯ В ЛОБ...ТАК КУЛЯ В ЛОБ...как сказал ЯЙЦЕнюх.
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12 час.

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