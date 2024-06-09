"Работаем! Контролируем!" Темной ночью людоловы ехали за добычей. Их встретили на дороге. Мы объявляем охоту Уже стало притчей во языцех, как работают "могилизаторы" у соседей.
Херсонское подполье открыло охоту на "могилизаторов"
Комментарии
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Андрей ПандовРихтер
Пора создавать Главный штаб партизанского движения имени товарища Ворошиловграда:)
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13 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Давно пора было упрозднять этихТЦКашников......А не визжать...когда они тебя хватают...КУЛЯ В ЛОБ...ТАК КУЛЯ В ЛОБ...как сказал ЯЙЦЕнюх.
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12 час.
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