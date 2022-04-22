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Сенатор Климов назвал НАТО клубом самоубийц

Сенатор Климов назвал НАТО клубом самоубийц

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России Андрей Климов заявил, что перед членами НАТО и новыми кандидатами на вступление в альянс встает перспектива быть готовыми к любым ограничениям в интересах правящего класса США.

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