Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России Андрей Климов заявил, что перед членами НАТО и новыми кандидатами на вступление в альянс встает перспектива быть готовыми к любым ограничениям в интересах правящего класса США.
Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России Андрей Климов заявил, что перед членами НАТО и новыми кандидатами на вступление в альянс встает перспектива быть готовыми к любым ограничениям в интересах правящего класса США.
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