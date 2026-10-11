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Царьград

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В Архангельске толпа подростков с оружием терроризирует ТЦ

В Архангельске толпа подростков с оружием терроризирует ТЦ

Посетители торгового центра «РусьМаркет» на улице Шабалина в Архангельске жалуются на ежедневные сборища примерно 20 агрессивных подростков, которые устраивают драки, шумят и пугают покупателей.

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