SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

187 подписчиков

Защитник «Звезды» Губанов: «Сборы проходят отлично! Все на позитиве, тренировки проходят с хорошим настроением»

Защитник системы ЦСКА Александр Губанов, который в сезоне-2026/27 будет выступать в ВХЛ за «Звезду», рассказал, как проходят сборы в Саранске, а также отметил помощь тренера обороны Алексея Бондарева, с которым он в прошлом сезоне работал в «Красной Армии».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии