Защитник «Звезды» Губанов: «Сборы проходят отлично! Все на позитиве, тренировки проходят с хорошим настроением»

Защитник системы ЦСКА Александр Губанов, который в сезоне-2026/27 будет выступать в ВХЛ за «Звезду», рассказал, как проходят сборы в Саранске, а также отметил помощь тренера обороны Алексея Бондарева, с которым он в прошлом сезоне работал в «Красной Армии».
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