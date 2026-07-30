Вязание с добрым смыслом: девочки освоили крючок, чтобы помогать недоношенным малышам

В Твери юные мастерицы освоили вязание крючком — и узнали, как их труд помогает недоношенным детям. В тверском волонтёрском клубе «28 петель» прошёл мастер‑класс по вязанию крючком для девочек разных возрастов.
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