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Вязание с добрым смыслом: девочки освоили крючок, чтобы помогать недоношенным малышам

Вязание с добрым смыслом: девочки освоили крючок, чтобы помогать недоношенным малышам

В Твери юные мастерицы освоили вязание крючком — и узнали, как их труд помогает недоношенным детям. В тверском волонтёрском клубе «28 петель» прошёл мастер‑класс по вязанию крючком для девочек разных возрастов.

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