На организованном Украиной в Швейцарии «саммите мира» представители иностранных государств в кулуарах обсуждали не «формулу мира» Владимира Зеленского, а предложения, озвученные ранее президентом России Владимиром Путиным.
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