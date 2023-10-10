Автомобильный завод "УРАЛ" запустил образовательную программу

По запросу автомобильного завода "УРАЛ" ГБПОУ "Златоустовский индустриальный колледж им. П. П. Аносова" разработал образовательную программу для сотрудников предприятия, имеющих основное базовое образование - девять классов.
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