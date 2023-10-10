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Автомобильный завод "УРАЛ" запустил образовательную программу

Автомобильный завод "УРАЛ" запустил образовательную программу

По запросу автомобильного завода "УРАЛ" ГБПОУ "Златоустовский индустриальный колледж им. П. П. Аносова" разработал образовательную программу для сотрудников предприятия, имеющих основное базовое образование - девять классов.

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