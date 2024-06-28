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«Это позор»: Трамп обвинил Байдена в превращении США в страну третьего мира

«Это позор»: Трамп обвинил Байдена в превращении США в страну третьего мира

Соединенные Штаты утратили международный престиж и превратились в страну третьего мира. Такое заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп во время телевизионных дебатов с действующим американским лидером Джо Байденом.

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