«Это позор»: Трамп обвинил Байдена в превращении США в страну третьего мира

Соединенные Штаты утратили международный престиж и превратились в страну третьего мира. Такое заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп во время телевизионных дебатов с действующим американским лидером Джо Байденом.
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