Bloomberg: Иран неизбежно ударит ракетами по территории Израиля

Иранская сторона и ее союзники могут ударить высокоточными ракетами по Израилю в ближайшие дни. Эта атака неизбежна, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с разведанными США и Израиля.
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