Скандальному барнаульскому застройщику Клейнатовскому могут ужесточить приговор

Ранее суд приговорил Клейнатовского к исправительным работам и не отправил в колонию Прокурор в суде апелляционной инстанции потребовала дать реальный срок барнаульскому застройщику, главе компании "ПР-Холдинг" Евгению Клейнатовскому.
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