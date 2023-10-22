В НАТО заявили о конфликте в Арктике из-за действий России и Китая

АЮ

Александр Юткин

А НАТО здесь причем? Севморпуть Россия содержит для торговых судов, проходящих по её территориальным водам. И вторую Панаму пиндосам тут устроить не получится. А по своим буйкам пусть русские доходы подсчитывают и локти кусают. Это вам не раздел продукции. Знаем, играли. Единственный вопрос: насколько у наших тусовщиков духу хватит. На передок слабы - задок в западных банках сильно поувяз.