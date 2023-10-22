Утро.ru
ГлавнаяПолитикаЭкономикаЖизньПроисшествияНаукаКультураВсе статьи
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Утро.ru

72 050 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александер
    Похоже все накрыло эту тварь на Еврейской родине, вот и бродят призраки по холодному моргоподобному замкуЗамок Пугачевой и...
  • Алекс Сэм
    Да уберите этого еврейчика из ленты- задолбал уже! Это культурно выражаясь."Оно мне надо был...
  • Ленский Игорь
    Эта шлюшка похожа всемМашу Распутину вы...

В НАТО заявили о конфликте в Арктике из-за действий России и Китая

В НАТО заявили о конфликте в Арктике из-за действий России и Китая

Североатлантический альянс выражает обеспокоенность судоходством КНР по Северному морскому пути, принадлежащему России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
J
Jubar
Ответить
13 час.
АЮ
Александр Юткин
А НАТО здесь причем? Севморпуть Россия содержит для торговых судов, проходящих по её территориальным водам. И вторую Панаму пиндосам тут устроить не получится. А по своим буйкам пусть русские доходы подсчитывают и локти кусают. Это вам не раздел продукции. Знаем, играли. Единственный вопрос: насколько у наших тусовщиков духу хватит. На передок слабы - задок в западных банках сильно поувяз.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх