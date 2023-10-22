Североатлантический альянс выражает обеспокоенность судоходством КНР по Северному морскому пути, принадлежащему России.
В НАТО заявили о конфликте в Арктике из-за действий России и Китая
Комментарии
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J
Jubar
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13 час.
АЮ
Александр Юткин
А НАТО здесь причем? Севморпуть Россия содержит для торговых судов, проходящих по её территориальным водам. И вторую Панаму пиндосам тут устроить не получится. А по своим буйкам пусть русские доходы подсчитывают и локти кусают. Это вам не раздел продукции. Знаем, играли. Единственный вопрос: насколько у наших тусовщиков духу хватит. На передок слабы - задок в западных банках сильно поувяз.
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12 час.
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