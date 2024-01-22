Мы “близки” к созданию термоядерной энергии уже 50 лет. Когда же это произойдет на самом деле?

Энергия термоядерного синтеза должна была стать воплощением мечты. Как только мы обнаружили, что можно сталкивать маленькие атомы вместе, чтобы получились большие атомы, и при этом выделять небольшое количество энергии, ученые всего мира осознали последствия нового знания физики.
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