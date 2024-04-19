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Украина заявила о повреждениях в порту Южный у Одессы

В пятницу, 19 апреля, в порту Южный под Одессой были повреждены два терминала. Объекты специализируются на перевалке сельскохозяйственной продукции, сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление министерства инфраструктуры Украины.

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