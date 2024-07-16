Значение TVL Lido подскочило на 10,75% за неделю на фоне роста котировок эфира

Аналитики Lido поделились данными о показателях протокола за период с 8 по 15 июля 2024 года. За этот промежуток времени общий объем заблокированных средств (TVL) увеличился на 10,75%, достигнув $31,62 млрд.
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