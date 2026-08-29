Семь человек ранены при ударах дронов ВСУ по Белгородской области

БЕЛГОРОД, 29 августа, ФедералПресс. Жертвами массированных ударов беспилотников ВСУ по трем округам Белгородчины стали семь мирных жителей, при этом осколочные ранения получили двое несовершеннолетних.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В ход пошла тяжел...
- С 1 марта в Росси...
- СЗ В Приморье упали ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым