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ФедералПресс

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Семь человек ранены при ударах дронов ВСУ по Белгородской области

Семь человек ранены при ударах дронов ВСУ по Белгородской области

БЕЛГОРОД, 29 августа, ФедералПресс. Жертвами массированных ударов беспилотников ВСУ по трем округам Белгородчины стали семь мирных жителей, при этом осколочные ранения получили двое несовершеннолетних.

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