Макс Ферстаппен: Износ шин сегодня оказался выше ожидаемого

Макс Ферстаппен: Износ шин сегодня оказался выше ожидаемогоGetty Images / Red Bull Content PoolДвукратный и действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен рассказал, почему субботний спринт Гран При Бразилии сложился для него не очень удачно.