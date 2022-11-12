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Макс Ферстаппен: Износ шин сегодня оказался выше ожидаемого

Макс Ферстаппен: Износ шин сегодня оказался выше ожидаемого

Макс Ферстаппен: Износ шин сегодня оказался выше ожидаемогоGetty Images / Red Bull Content PoolДвукратный и действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен рассказал, почему субботний спринт Гран При Бразилии сложился для него не очень удачно.

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