Девять российских вузов получили предупреждения

Рособрнадзор вынес предупреждение девяти российским вузам. Высшим учебным заведениям указали в ведомстве на недопустимость нарушений обязательных требований в области образования.
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