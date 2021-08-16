Олимпийский батюшка – о Японии без Бога и линии фронта: "Там пахнет иначе"

Это не первая Олимпиада, во время которой он поддерживал спортсменов и болел за них каждый день. О крепости русского духа, победах и поражениях духовник олимпийской сборной России в эксклюзивном интервью говорил с ведущей "Первого русского" Еленой Афониной.
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