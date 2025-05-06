В парке «Митино» расскажут о роли науки в Победе над фашистами

8 и 10 мая в 12.00 и 13.30 ландшафтный парк “Митино” и академгородок Митино приглашает подростков и их родителей на бесплатные экскурсии “Наука во имя Победы”, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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