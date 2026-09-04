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В Германии началось производство более 5 000 дальнобойных ударных дронов для Украины, — Handelsblatt

В Германии началось производство более 5 000 дальнобойных ударных дронов для Украины, — Handelsblatt

Правительственный заказ рассчитан до середины 2027 года и включает две модели, одна из которых способна поражать цели на расстоянии до 1500 км.

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