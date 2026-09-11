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Глава MI5 заявил о возвращении государств-«драконов», угрожающих Британии

Глава MI5 заявил о возвращении государств-«драконов», угрожающих Британии

Британии угрожают террористы и государства-«драконы», вернувшиеся на мировую арену, заявил глава британской службы контрразведки MI5 Кен Маккаллум в статье, опубликованной 11 сентября в газете Independent.

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