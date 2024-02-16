Экс-военный НАТО Ставридис: ВСУ должны мобилизовать людей вопреки протестам

Бывший верховный главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис заявил, что Украине в рамках "перезагрузки" ее армии необходимо "набрать больше войск", несмотря на сопротивление общественности.
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